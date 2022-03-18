FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı - Son Dakika
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FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı

18.03.2022 02:15
FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, İrlanda Milli Günü nedeniyle yeşil, beyaz ve turuncu renkleriyle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, İrlanda Milli Günü nedeniyle yeşil, beyaz ve turuncu renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de İrlanda Milli Günü için ışıklandırılmaya sahne oldu.

İrlanda bayrağının renkleriyle akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı - Son Dakika


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