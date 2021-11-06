FSM Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı - Son Dakika

FSM Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı. Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasım'da her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM Köprüsü bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan uygulama, gün ağarıncaya kadar sürecek.

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