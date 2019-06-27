FSM Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
34 dakika önce
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmalarının başlamasıyla trafik yoğunluğu oluştu.
Fatih Sultan Mehmet
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:13 Kaynak: İHA
Köprüsü'nde bakım onarım çalışmalarının başlamasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihine kadar devam edeceği bildirilirken, köprüde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle köprüdeki Avrupa- Asya
istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor. Çalışmaların başlaması ile beraber sabahın erken saatlerinde işe gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, araçlarıyla yolda uzun kuyruklar oluşturdu. 52 gün sürecek bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım yoğunluğu
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