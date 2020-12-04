FSM Köprüsü'nde büyüleyen sis manzarası drone ile görüntülendi - Son Dakika

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Büyüleyen sis manzarası havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oldu. İstanbul Boğazı ve çevresinde de yoğun sis görüldü. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Boğazda büyüleyen sis manzarası havadan görüntülendi.