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FSM Köprüsü'nde fırtınada zorlanan motosikletliye panelvan şoförü yardımcı oldu - Son Dakika

FSM Köprüsü'nde fırtınada zorlanan motosikletliye panelvan şoförü yardımcı oldu

08.02.2022 17:38
FSM Köprüsü'nde fırtınada zorlanan motosikletliye panelvan şoförü yardımcı oldu

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yağış ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan motosikletli kuryeye, bir panelvan sürücüsü, aracıyla perdeleme yaparak yardımcı oldu.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yağış ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan motosikletli kuryeye, bir panelvan sürücüsü, aracıyla perdeleme yaparak yardımcı oldu.

FSM Köprüsü'nde yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosikletli kurye, panelvan sürücüsünün aracını siper etmesiyle güvenli şekilde karşıya geçti.

Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, perdelemeyi yapan panelvan şoförünün ikaz lambalarını yakarak yavaş ilerlediği, motosikletli kuryenin ise ona eşlik ettiği görülüyor.

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Fatih Sultan Mehmet, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FSM Köprüsü'nde fırtınada zorlanan motosikletliye panelvan şoförü yardımcı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: FSM Köprüsü'nde fırtınada zorlanan motosikletliye panelvan şoförü yardımcı oldu - Son Dakika
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