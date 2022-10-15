FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi - Son Dakika
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FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi

15.10.2022 15:20

İETT otobüsünün şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne siper olduğu anları bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle bir motosikletli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanınca seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsü, motosiklet sürücüsüne siper oldu.

YÜREKLERİ ISITAN ANLAR KAMERADA

Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüsü şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçti. O anlar arkalarından gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İETT otobüsünün motokuryeyi rüzgardan koruduğu ve o anları kayda alan sürücünün ise "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletliyi belediye otobüsü rüzgardan koruyor." dediği duyuluyor.

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Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi - Son Dakika
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