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FSM Köprüsü'nde polisin havaya ateş açarak hırsızlık zanlılarını yakaladığı anlar kamerada

41 dakika önce

FSM Köprüsü'nde polisin havaya ateş açarak hırsızlık zanlılarını yakaladığı anlar kameradaİSTANBUL - FSM Köprüsü'nde polis tarafından önleri kesilen şahıslar köprüyü birbirine kattı.

FSM Köprüsü'nde polisin havaya ateş açarak hırsızlık zanlılarını yakaladığı anlar kamerada

İSTANBUL - FSM Köprüsü'nde polis tarafından önleri kesilen şahıslar köprüyü birbirine kattı. Polis barikatını fark edip yoldaki araçlara çarparak kaçmaya çalışan hırsızlar ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Araçtan inerek yol kenarındaki ağaçlık alana kaçan şahsı yakalamak için polis havaya ateş açtı. Araçtaki diğer şahıslar ise polis tarafından yol üzerinde gözaltına alındı. Şahsın kaçtığı anlar ile diğer şahısların gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah saatlerinde, hırsızlık çetesi olduğu tespit edilen şahıslar, Ataşehir'de çıktıları adresten itibaren polis tarafından takibe alındı. Şahsıları yakalamak için FSM Köprüsü'nde polis barikatı kuruldu. Köprüye geldiklerinde barikatı fark eden şahıslar yoldaki araçlara çarparak kaçmaya çalıştı. Bu sırada şahıslardan biri araçtan inerek yol kenarındaki ağaçlık alana doğru kaçtı. Polisler ile şahıs arasında amansız bir kovalamaca başladı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için art arda havaya ateş açtı. Polis, diğer şahısları köprü üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Ağaçlık alana kaçan diğer şahsı ise arama çalışmaları sürüyor.

Polisin, ağaçlık alanda kaçan şahsı havaya ateş açarak yakalamaya çalıştığı anlar ile bir şahsın gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahıs ağaçlık alanda kaçıyor, polisler de peşinden koşarak havaya ateş açıyor. Diğer şahıslardan bir de gözaltına alınıyor.

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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