Tırın altına girdikten sonra hurdaya dönen taksiden burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Tırın altına girdikten sonra hurdaya dönen taksiden burnu bile kanamadan kurtuldu

03.03.2021 01:40

Avrupa Yakası'na müşteri getirdikten sonra Anadolu Yakası'nda bulunan durağına dönen taksi sürücüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ankara istikametinde yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken taksi sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. O sırada araçta yolcu olmaması ise olası bir ölümlü kazanın önüne geçti.

Kaza saat 00:30 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ankara istikametinde bulunan Etiler- Rumeli Hisarüstü sapağında meydana geldi. Avrupa Yakasına getirdiği yolcuyu bırakan taksi sürücüsü Ömer Özyıldız, Anadolu Yakası'na doğru yola çıktı. Taksi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bulunan Etiler-Rumeli Hisarüstü sapağı mevkiinde önünde bulunan Tacikistan uyruklu tıra arkadan çarptı.

Tırın altına girdikten sonra hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Kazanın ardından taksi adeta hurdaya döndü. Takside müşterinin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, sürücü Ömer Özyıldız mucize eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Özyılmaz, hurdaya dönen otomobilden kendisi çıktı.

KAZA NEDENİYLE ANKARA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı.

Tırın altına girdikten sonra hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

TAKSİYİ TIRIN ALTINDAN ZOR ÇIKARDILAR

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altında sıkışan taksiyi çıkarmak kolay olmadı. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılan otomobil, çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

"ELİMDE UFAK BİR SIYRIK VAR"

Kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücüsü Ömer Özyıldız yaşananları anlattı. Özyıldız, "Yolun ortasında durmuştu. Sol şeritten bir araç geliyordu. Ondan kurtardım, dikiz aynamdan onu kontrol ederken, maalesef tırdan kurtaramadım. Araçta sadece ben vardım. Anadolu yakasındaki durağıma dönüş yapıyordum. Elimde ufak bir sıyrık var, cam kırıkları yüzünden oldu oda" dedi.

Tırın altına girdikten sonra hurdaya dönen taksiden burnu bile kanamadan kurtuldu

Anadolu Yakası, Ankara, Fatih, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tırın altına girdikten sonra hurdaya dönen taksiden burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika


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