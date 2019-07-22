Son Dakika Haberleri: FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi

45 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 26'ncı gününde de hız kesmeden devam ederken, köprünün son hali havadan görüntülendi.

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi, System.String[]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 26'ncı gününde de hız kesmeden devam ederken, köprünün son hali havadan görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde (FSM) 27 Haziran tarihinde başlayan bakım onarım çalışmaları 26'ncı gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz Pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, FSM Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Çalışmalarda gelinen son durum ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Fatih Sultan Mehmet, Edirne, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 yıl sonra gelen telefonla kabusu yaşadı: Ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:36:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]