FSM Köprüsü'ndeki çalışmanın 2. gününde trafik yoğunluğu sürüyor
50 dakika önce
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor.
Fatih Sultan Mehmet
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:22 Kaynak: DHA
(FSM) Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor.
Köprüde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dün gece 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazılıyor. FSM Köprüsü'nde dün başlayan asfalt yenileme çalışması trafiği olumsuz etkilemeye de devam ediyor. Avrupa Yakası
'ndan Anadolu Yakası
'na geçiş yönünde yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğin ters yönde, ikişer şerit halinde verilmesi yoğunluğa neden oldu. Alternatif olarak kulanılan Avrasya Tüneli
ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanıyor.
15 Temmuz Şehitler köprüsünü kullanarak Avrupa yakasına geçmek isteyenler Acıbadem
'den başlayan bir kuyrukla karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.
- İstanbul
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