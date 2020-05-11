FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında motorsiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) girişinde meydana gelen trafik kazasında, motorsiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, köprü girişi Ankara istikametinde, güvenlik görevlisi Mahmut Necati K. idaresindeki 34 NF 1648 plakalı motorsiklet ile aynı istikamette devam eden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 ZY 7426 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motorsiklet sürücüsü Mahmut Necati K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.