FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı

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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar