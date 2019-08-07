Son Dakika Haberleri: FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı
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FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı

1 saat önce

UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) asıldı.

FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı, System.String[]

UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) asıldı.
14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda İstanbul'da hazırlıklar sürüyor. Karşılaşma öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Liverpool ve Chelsea takımlarının logolarının yer aldığı UEFA Süper Kupa bayrağı asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-FSM Köprüsü'nde dalgalanan UEFA Süper Kupa bayrağı
-FSM Köprüsü'nden detaylar
- Beşiktaş Vodafone Stadı ve çevresindeki bayraklar
-Genel ve detaylar



- İstanbul
Fatih Sultan, Süper Kupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:08 Kaynak: DHA
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