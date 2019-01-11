Fsm Köprüsünde Makas Kazası: Sürücüye 235 Lira Ceza
1 saat önce
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarken kaza yapan sürücüye 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak 235 lira ceza kesildiği öğrenildi.
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
- FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarken kaza yapan sürücüye 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak 235 lira ceza kesildiği öğrenildi. Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde 22 Aralık
2018'de makas atarak ilerleyen A.T., aralarından geçmeye çalıştığı otomobil ile kamyonete çarptı. A.T. yönetimindeki araç takla attı. Sürücü A.T., 34 LB 5301 plakalı otomobilin takla atmasında sonra araçtan sürünerek çıktı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.T., koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı. Kaza sonrası sürücü A.T. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi olan 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak 235 lira ceza kesildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:58 Kaynak: DHA
Köprüde Makas Atarak İlerleyen Trafik Magandasının Ölümden Döndüğü Anlar Kameralara Yansıdı
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters
Köprüde Makas Atarken Kaza Yapan Trafik Magandasına 235 TL Para Cezası Verildi
Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti