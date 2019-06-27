Son Dakika Haberleri: FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
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FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

1 saat önce

FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendiİSTANBUL - 27 Haziran - 17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları gece yarısı itibariyle başladı.

FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İSTANBUL - 27 Haziran - 17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları gece yarısı itibariyle başladı. İki kıta arası geçişler 2'şer şeritten gerçekleştiriliyor.
FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:45 Kaynak: İHA
Fatih Sultan Mehmet, Genel
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