FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
1 saat önce
FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendiİSTANBUL - 27 Haziran - 17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları gece yarısı itibariyle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:45 Kaynak: İHA
FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İSTANBUL - 27 Haziran - 17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet
Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları gece yarısı itibariyle başladı. İki kıta arası geçişler 2'şer şeritten gerçekleştiriliyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım yoğunluğu
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