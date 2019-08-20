FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
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FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründüİSTANBUL - Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:16 Kaynak: İHA
FSM ve Yavuz Sultan Selim
Köprüsü Afganistan
bayrağı renklerine büründü
İSTANBUL - Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet
ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. İngiltere
'den 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını kazanan Afganistan, bağımsızlığını kazanışının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan
Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kırmızı, siyah ve yeşil renklerinin yansıtıldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altında vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Afganistan Bayrağının ışıklandırmasının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
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