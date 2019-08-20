Son Dakika Haberleri: FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
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FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

1 saat önce

FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründüİSTANBUL - Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
İSTANBUL - Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
İngiltere'den 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını kazanan Afganistan, bağımsızlığını kazanışının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kırmızı, siyah ve yeşil renklerinin yansıtıldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altında vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Afganistan Bayrağının ışıklandırmasının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Fatih Sultan Mehmet, Afganistan, Selim, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:16 Kaynak: İHA
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