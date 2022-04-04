FSM ve YSS köprüleri "Polis Haftası" için kırmızı ve maviyle ışıklandırıldı - Son Dakika
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FSM ve YSS köprüleri "Polis Haftası" için kırmızı ve maviyle ışıklandırıldı

04.04.2022 22:06
FSM ve YSS köprüleri "Polis Haftası" için kırmızı ve maviyle ışıklandırıldı

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, "10 Nisan Polis Haftası"na dikkati çekmek için kırmızı ve mavi renklerle aydınlatıldı.

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, "10 Nisan Polis Haftası"na dikkati çekmek için kırmızı ve mavi renklerle aydınlatıldı.

Önemli gün ve haftalarda yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla farkındalık projelerine destek veren Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu kez Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mavi ve kırmızı renklere büründürüldü.

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Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Polis Haftası, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FSM ve YSS köprüleri 'Polis Haftası' için kırmızı ve maviyle ışıklandırıldı - Son Dakika


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