Fsmvü'de Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Konuşulacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 12-13 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek 'Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Sempozyumu' FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 12-13 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek 'Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Sempozyumu' FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.



Fatih Sultan Mehmet ve dönemi hakkında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar, Osmanlı Devleti'nin askeri, siyasi, ilmi, ekonomik ve toplumsal açıdan bir değişim ve gelişim dönemine girdiği Fatih Sultan Mehmet dönemini farklı boyutlarıyla FSMVÜ'de ele alacak.



Savaşları ve fetihleriyle 15. yüzyıl dünya siyasetine yön vermiş Fatih Sultan Mehmet'in ve döneminin süreklilik ve bütünlük içerisinde incelenmesinin sonraki gelişmelerin anlaşılmasında anahtar görevi göreceği düşüncesiyle hazırlanan 'Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Sempozyumu'nda, "İdeoloji, Diplomasi, Savaş ve Fetih" ana teması altında dönemin günlük yaşamı, askeri hayatı, savaş ve barış zamanları, kurumları ve kanunları gibi farklı yönleri değerlendirilecek.



12 Nisan Cuma günü saat 09.30'da başlayacak sempozyumda, Prof. Dr. Refik Turan, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ve Prof. Dr. M. Fatih Andı açılış konuşmalarıyla yer alıyor. Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, Prof. Dr. İdris Bostan, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu'nun yer aldığı açılış oturumu sonrası sempozyuma dört oturum halinde devam edilecek. 13 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek dört oturumda da ana tema altında bildiriler sunulacak.Farklı ülkelerden katılımın olacağı sempozyuma dinleyici olarak katılım ücretsiz olacak. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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