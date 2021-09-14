SPOR FSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar: Neden Türkgücü olmayalım - Son Dakika

FSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar: Neden Türkgücü olmayalım

"Bölgedeki gençler için FSV Duisburg, oldukça önemli bir adres"

Temel ELCİVAN/ DUİSBURG (Almanya), (DHA) - Almanya 5'inci Ligi Oberliga Niederrhein'de mücadele eden FSV Duisburg, 3'üncü hafta maçında VfB 03 Hilden ile karşılaştı. FSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar yaptığı açıklamada, "Şehir ve bölgemizin potansiyelini kulübümüze yönlendirebilirsek, birlik ve beraberliği sağlamamız halinde, neden biz Türkgücü München olmayalım? Taraftarımızın desteğiyle daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyorum" dedi.

Oberliga Niederrhein'de yeni sezona FC Monheim'i 2-0 mağlup ederek başlayan FSV Duisburg, dün sahasında ligin güçlü ekiplerinden olan VfB 03 Hilden'i ağırladı. FSV Duisburg, maçın 6'ncı dakikasında yediği golle mağlubiyete engel olamadı. Rakip takımın golünü ise Türk oyuncu Talha Demir kaydetti.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan FSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar, "İlk haftayla beraber takımda bazı sakatlıklar ve şansızlıklar yaşandı. Yaptığımız yeni transferlerle iyi bir takım kurduk, önümüzdeki haftalar daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

"BÖLGEDEKİ GENÇLER İÇİN FSV DUİSBURG, OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR ADRES"

"Hem Duisburg şehrinde hem de bölgemizdeki gençler için FSV Duisburg Kulübü, oldukça önemli bir adres. Yetenekli olan ve ailesinin imkanı olmayan genç sporculara da, kulüp olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz" diyen başkan Ayar, şöyle konuştu:

"Gençlere hizmet verebilmek ve onların başarısı için, çalışmalarımız sürüyor. Tesislerimizde saha çalışmaları devam ederken, yeni kulüp binamızın inşasını da iki ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Yeni sezonun ikinci maçını ve üçüncü maç olan VfB 03 Hilden müsabakasını kaybettik. Birkaç hafta sonra takım daha iyi seviyeye gelecek ve maçlarımızda taraftarımızın sayısı da artacaktır. Bölgemizde nüfus oldukça fazla, haliyle çok gencimiz de var. Kulübümüz bünyesinde de çok sayıda yetenekli sporculara sahibiz. Şehir ve bölgemizin potansiyelini kulübümüze yönlendirebilirsek, birlik ve beraberliği sağlamamız halinde, neden biz Türkgücü München olmayalım? Taraftarımızın desteğiyle daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyorum."