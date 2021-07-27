FT Antalyaspor 3 etap kamp çalışması için Erzurum'a gitti

- FT Antalyaspor, 3. etap kamp çalışması için yeniden Erzurum'a hareket etti.

2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum kampı ile başlayan FT Antalyaspor, 2 haftalık başarılı kamp çalışmasının ardından Antalya'ya dönüş yaptı. İki günlük iznin ardından tesislerde toplanan kırmızı-beyazlılar 2. etap çalışması ve hazırlık maçları için Afyonkarahisar'a gitti. Güney ekibi ilk hazırlık maçında Lübnan Premier Lig ekiplerinden Tadamon Sour SC takımını 2-0 mağlup etti. Kamp kapsamındaki bir diğer hazırlık maçında Antalyaspor 1. Lig ekini Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Daha sonra kente dönen kırmızı-beyazlılar 3. etap kamp çalışması için yeniden Erzurum'a hareket etti. Kafileyi Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik uğurladı.

6 Ağustos'a kadar Erzurum'da olacak olan Antalyaspor buradaki ilk hazırlık maçını yarın günü TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapacak. Kırmızı-beyazlıların bir sonraki hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Altay ile yapması bekleniyor.

Erzurum'daki ilk kamp döneminde Antalyaspor, 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a 1-0 mağlup olmuş, Erzurum BB'yi ise 2-1 mağlup etmişti.

(İsa Akar/İHA)