FT Antalyaspor'da kulübe hamlesi azaldı - Son Dakika

FT Antalyaspor'da kulübe hamlesi azaldı

22.10.2020 10:09
FT Antalyaspor'da kulübe hamlesi azaldı, System.String[]

FT Antalyaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, 4 futbolcunun sakat, 2 oyuncusunun da kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle yedek kulübesindeki hamle şansı zayıfladı.

FT Antalyaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, 4 futbolcunun sakat, 2 oyuncusunun da kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle yedek kulübesindeki hamle şansı zayıfladı.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor'da sakatlık ve kart cezası nedeniyle eksik sayısı 6'ya yükseldi. Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Sidney Sam ve Ufuk Akyol zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden ve ilk yarıyı kapatan Serdar Gürler ve Drole'nin yanına Fredy ile Hakan Özmert de eklendi. Adalelerinde ikinci derece yırtık olan Fredy ve kaptan Hakan Özmert'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kırmızı-beyazlı ekipte Hakan Özmert ve Fredy sezona iyi bir başlangıç yapıp, ilk 11'in değişilmez oyuncuları olmuştu.

Sidney Sam, ise forma giydiği ilk maç Gaziantep Futbol Kulübü karşısında hem gol atıp, hem de direk kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Teknik direktör Tamer Tuna, sezonu kapatan iki oyuncusunun yanına, 4 futbolcu daha eklenince, özellikle orta sahaya yedek kulübesinden hamle yapma şansı azaldı.

(İsa Akar/İHA)

FT Antalyaspor'da kulübe hamlesi azaldı
FT Antalyaspor'da kulübe hamlesi azaldı
FT Antalyaspor'da kulübe hamlesi azaldı

Teknik Direktör, Antalyaspor, Futbolcu, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FT Antalyaspor'da kulübe hamlesi azaldı - Son Dakika Spor

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