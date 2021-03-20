FT Antalyaspor ile BB Erzurumspor, ligde 4. randevuda

FT Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, pazar günü yapacakları maçla birlikte Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 31. haftasında FT Antalyaspor sahasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek. Ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisi Aytemiz Alanyaspor karşısında sona eren Antalyaspor'da, moraller aynı rakibini Türkiye Kupası yarı finalinde eleyerek finale yükselmesiyle yerine geldi. Yeniden lige dönen kırmızı beyazlılar, bu başarısını ligdeki Erzurumspor karşısında da sürdürmek istiyor. Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal idaresinde devam etti. Akreplerde, kaleci Boffin cezası, Ufuk ve Bahadır sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, antrenmanlara çıkan Doğukan Sinik'in durumun maç saatinde belli olacağı belirtildi.

"4. randevu"

Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor,Pazar günkü maçla birlikte toplamda 6, ligde ise 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde 3, Türkiye Kupası ve hazırlık maçında 1'er kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı beyazlılar ligde daha 3 kez karşılaştığı rakibine karşı 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Ligin ilk yarısında Erzurum'daki karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Kırmızı beyazlıların muhtemel kadrosunun ise şöyle oluşması bekleniyor: Ferhat, Eren, Bünyamin, Kudryashov, Veysel, Nuri, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski. - ANTALYA