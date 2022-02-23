FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı - Son Dakika

FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sağanak yağış altında sürdürdü.

Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki hazırlıklar ilk olarak, fitness salonunda ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar taktik çalışmasına sağanak yağışa rağmen yeşil sahada yaptı. Adana Demirspor maçının taktik provalarının çalışıldığı sahadaki antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Zorlu karşılaşma öncesi Nuri Şahin'in oyuncularıyla yakından ilgilendiği görüldü. Antrenmana sakatlıkları devam eden Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol katılmadı. FT Antalyaspor, yarın öğlen antrenmanının ardından saat 17.00'de Adana'ya hareket edecek.

(İsa Akar/İHA)