FT Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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FT Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

03.03.2022 21:28
FT Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı DG Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı DG Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanda ısınma hareketlerinden sonra taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenman, dar alan oyunu ile sona antrenmana sakatlıkları devam eden Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol katılmadı. Dar alan oyununu mavi yelekli takım kazandı. Takımımın bugünkü antrenmanı öncesi Fernando Martins için doğum günü kutlaması yapıldı. Pastayı kesen Martins, daha sonra takım arkadaşlarına ikramda bulundu. FT Antalyaspor ile DG Sivasspor arasındaki mücadele pazar günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

(İsa Akar/ İHA)

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Kaynak: İHA

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