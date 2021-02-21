FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı - Son Dakika

FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

21.02.2021 18:12
FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı, System.String[]

Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan FT Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan FT Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, ayrıca geride kalan 26 haftada 12 kez ile ligin en fazla berabere kalan takımı oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak, puanını 33'e yükseltti. Ligde 9. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupa'sıyla birlikte yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, son 10 maçında, 3 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 26 haftada ise beraberlik sayısını 12'ye yükselterek, ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Güney ekibi ligde, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, DG Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İH Konyaspor sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar, ligdeki son dört maçından da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kırmızı-beyazlılar yenilmezlik serisini Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam ettirmiş ve deplasmanda DG Sivaspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

(İsa Akar/İHA)

FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı
FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı
FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı - Son Dakika Spor


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