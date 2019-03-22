Son Dakika Haberleri: Ft: Blackrock Efront'u 1.3 Milyar Dolara Satın Alacak

Ft: Blackrock Efront'u 1.3 Milyar Dolara Satın Alacak

1 saat önce

– ABD merkezli sermaye ve risk yatırımı alanında faaliyet gösteren yatırım kuruluşu BlackRock, Fransız merkezli yazılım şirketi eFront'u özel sermaye şirketi Bridgepoint'ten satın alacak.

Ft: Blackrock Efront'u 1.3 Milyar Dolara Satın Alacak, System.String[]
ABD merkezli sermaye ve risk yatırımı alanında faaliyet gösteren yatırım kuruluşu BlackRock, Fransız merkezli yazılım şirketi eFront'u özel sermaye şirketi Bridgepoint'ten satın alacak.

Çeşitli medya kaynaklarına göre eFront'un değerinin gizli tutulması sebebiyle söz konusu satın alımın BlackRock'a olan tam maliyeti bilinmezken, Financial Times'ın "konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklardan edindiği bilgiye göre" BlackRock'ın eFront'u 1.3 milyar dolara satın alması bekleniyor.

Söz konusu satın alımın ardından Blackrock'ın eFront'u, şirketin analitik platformu Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network) ile birleştirmeyi planladığı belirtildi.

Bridgepoint, 2015 yılında eFront'u yaklaşık 340 milyon dolara satın almıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:25 Kaynak: DHA

Söz, Amerika Birleşik Devletleri, Blackrock, Ekonomi
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