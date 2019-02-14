Ft: Hissedarlar Deutsche Bank'ın ABD'deki İşlerini Azaltmasını İstiyor
1 saat önce
– Financial Tİmes'ın haberine göre, Deutsche Bank büyük hissedarları, Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sweing'e, zayıf performansı nedeniyle ABD piyasasından çıkması yönünde baskı yapıyor.
– Financial Tİmes'ın haberine göre, Deutsche Bank
büyük hissedarları, Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sweing'e, zayıf performansı nedeniyle ABD
piyasasından çıkması yönünde baskı yapıyor.
Financial Times
'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, kimi yatırımcıların bankanın ABD'deki işlerini yaza dek bırakmasını isterken, en az dört denetim kurulu üyesi de bankanın ABD'de yürttüğü işlerini azaltması gerektiğini düşünüyor.
Deutsche Bank hisseleri son üç ayda yüzde 13.26 ve son on iki ayda yüzde 41.44 düştü. Banka ABD'de Danske AG'yi içeren kara para aklama skandalı sebebiyle araştırılırken, raporlar Deutsche Bank'ın Mayıs ayında yapılacak Avrupa
seçimlerinden önce Commerzbank
AG ile birleşmeyi değerlendirdiğine işaret ediyor. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: DHA
Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada
ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Yardımı Kesme Kararı Aldı
MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Özhaseki'ye de Söyledim, Son Ankette Mansur Yavaş 5-6 Puan Önde
Rus Tenisçi Maria Sharapova, Indian Wells'ten Çekildi