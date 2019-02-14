Son Dakika Haberleri: Ft: Hissedarlar Deutsche Bank'ın ABD'deki İşlerini Azaltmasını İstiyor

Ft: Hissedarlar Deutsche Bank'ın ABD'deki İşlerini Azaltmasını İstiyor

1 saat önce

– Financial Tİmes'ın haberine göre, Deutsche Bank büyük hissedarları, Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sweing'e, zayıf performansı nedeniyle ABD piyasasından çıkması yönünde baskı yapıyor.

Ft: Hissedarlar Deutsche Bank'ın ABD'deki İşlerini Azaltmasını İstiyor, System.String[]
– Financial Tİmes'ın haberine göre, Deutsche Bank büyük hissedarları, Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sweing'e, zayıf performansı nedeniyle ABD piyasasından çıkması yönünde baskı yapıyor.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, kimi yatırımcıların bankanın ABD'deki işlerini yaza dek bırakmasını isterken, en az dört denetim kurulu üyesi de bankanın ABD'de yürttüğü işlerini azaltması gerektiğini düşünüyor.

Deutsche Bank hisseleri son üç ayda yüzde 13.26 ve son on iki ayda yüzde 41.44 düştü. Banka ABD'de Danske AG'yi içeren kara para aklama skandalı sebebiyle araştırılırken, raporlar Deutsche Bank'ın Mayıs ayında yapılacak Avrupa seçimlerinden önce Commerzbank AG ile birleşmeyi değerlendirdiğine işaret ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: DHA

Times, Deutsche Bank, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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