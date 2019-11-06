Son Dakika Haberleri: FT-Scholz'dan Euro Bölgesi bankacılık birlik projesi çağırısı
Son Dakika Ekonomi FT-Scholz'dan Euro Bölgesi bankacılık birlik projesi çağırısı

FT-Scholz'dan Euro Bölgesi bankacılık birlik projesi çağırısı

6 saat önce

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin yaşanan kilitlenmeyi sona erdirmeye ve bankacılık birliği projelerinde ilerlemeye çağırdı.

FT-Scholz'dan Euro Bölgesi bankacılık birlik projesi çağırısı, System.String[]

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin yaşanan kilitlenmeyi sona erdirmeye ve bankacılık birliği projelerinde ilerlemeye çağırdı.

Scholz, Financial Times'a yazdığı makalede, Almanya'nın Avrupa Birliği genelinde bir banka mevduat reasuransı oluşturulmasını değerlendireceğini, böyle bir uygulamanın ulusal mevduat sigortasının esnekliğini ciddi şekilde güçlendireceğini vurguladı.

Avrupa finansal piyasalarının hala kırılgan olduğunu da yazan Scholz, sermayenin ve finansal likiditenin serbest akışının önündeki bariyerlerin hala mevcut olduğunu belirtirken, Avrupa Birliği'nin bankalar konusunda tüm üye ülkelerde aynı şekilde vergilendirmeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Scholz ayrıca, finansal hizmetler konusunda ABD veya Çin'e bağımlı olmanın bir seçenek olmadığını da belirtti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni Başkanı Christine Lagarde, göreve geldikten sonra yaptığı ilk konuşmasında, tüm taraflara "güçlü, cesur ve çözüm odaklı ortak çalışma çağrısı" yaptı

Konuşmasında para politikasına değinmeyen Lagarde, buna karşılık ECB'yi eleştiren bazı önemli isimleri överek tüm taraflarla ortak çalışma sinyalleri verdi.

"Bugün Avrupa'nın duymaya ihtiyacı olduğu mesajın bu olduğuna inanıyorum" diyen Lagarde, "Bu, kendinden kuşkulanmanın bize zarar vermesine karşı daha iyi hissetme çağrısıdır" diye ekledi.


Avrupa Birliği, Olaf Scholz, Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin kararlılığı kazandı: İtalyanlardan sonra Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı
Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı Trump'ın azil sürecinde yeni gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi Mezarlık süslenince ölen çocuğun kendilerine ait olmadığını anladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 16:01:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FT-Scholz'dan Euro Bölgesi bankacılık birlik projesi çağırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]