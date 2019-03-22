Son Dakika Haberleri: Ft: Uber Nisan'da Halka Açılacak, Nyse'de İşlem Görecek

Ft: Uber Nisan'da Halka Açılacak, Nyse'de İşlem Görecek

1 saat önce

– ABD merkezli ulaşım şebekesi şirketi Uber, Nisan ayında yapacağı halka arzla hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) listeleyecek.

Ft: Uber Nisan'da Halka Açılacak, Nyse'de İşlem Görecek, System.String[]
ABD merkezli ulaşım şebekesi şirketi Uber, Nisan ayında yapacağı halka arzla hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) listeleyecek.

Financial Times'ın "konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Nisan ayında halka arzını yapması beklenen Uber gelişmeleri, şirketin rakibi Lyft'in Nasdaq'da listeleneceği haberinin ardından geldi. Lyft'in 21 milyar dolarla 23 milyar dolar arası değer hedeflediği belirtilirken, şirketin ayrıca hisse başına 62 dolarla 68 dolar arasında 2.4 milyar dolar elde etmeyi hedefliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:18 Kaynak: DHA

New York, Amerika Birleşik Devletleri, Uber, Ekonomi
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