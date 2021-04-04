FTR öğrencilerinden ofis çalışanlarına koruyucu egzersiz broşürü - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Yüksekokulu öğrencilerinin, ofis çalışanlarına yönelik koruyucu egzersiz broşürü hazırladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, FTR öğrencileri tarafından kas ve eklem ağrılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Uzun süre masa başı çalışanların kas iskelet problemlerinin birkaç basit hareketle ortadan kaldırılabileceği vurgulanan açıklamada, sağlıklı yaşam için koruyucu egzersizlerin öneminden bahsedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTR Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Fidan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin önerdikleri egzersizler, ofis ortamında yapılabilecek şekildedir. Gün boyu oturarak çalışma, başta bel, boyun ve sırt ağrıları olmak üzere bağ dokusu, kas ve eklem hastalıkları, kireçlenme gibi insan hayatını olumsuz etkileyen önemli hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Kişilerin bu egzersizleri düzenli yapmaları halinde günlük işlerinde daha verimli olacak ve şikayetleri de azalacaktır. Bu tür egzersizler ile daha sağlıklı bir hayat kalitesi yakalayabilmek mümkündür."