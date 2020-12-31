FTSO Başkanı Çıralı, "Turizm bölgelerinde ve sektörde aşılamaya öncelik verilmeli" - Son Dakika

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, aşılama çalışmalarında turizm sektörüne öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Çıralı, 2020 yılı genel değerlendirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkilerini en ağır şekilde gösterdiğini ve yaşanan olumsuz koşullardan en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin yer aldığını ifade etti.

Salgın nedeniyle başta turizm ve bağlı sektörler olmak üzere tüm sektörler için zorlu geçen 2020'yi geride bıraktıklarını belirten Çıralı, "2020'de yaşanan zorlukların 2021 yaz sezonunda yaşanmaması adına Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın açıklamış olduğu şekilde nisanda başlaması öngörülen aşılama çalışmalarında turizm sektörüne öncelik verilmeli. Başta sağlık çalışanlarımız ve eğitim kurumlarımız olmak üzere birinci derece önemli kamu ve askeri personel sonrasında ülkemize en önemli döviz girdisini sağlayan, bacasız sanayi olan turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin personellerinin aşılanması büyük önem taşıyor. Turizm bölgelerinde ve sektörde aşılamaya öncelik verilmeli." ifadelerini kullandı.

Çıralı, özellikle yurt dışından gelecek misafirler için pazar ülkelerin belirledikleri güvenli koridorda yer almak adına yürütülecek aşılama faaliyetleri için destek beklediklerini kaydetti.