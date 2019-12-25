FTSO'dan 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında üyelerine 5 yıldızlı hizmet verdiği tescillendi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, odanın yapılan denetimlerden başarıyla geçmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Denetim çalışmalarından çıkan sonuçları da dikkate alarak, daha iyiyi hedefleyerek yola devem edeceklerini dile getiren Çıralı, "Bu bir ekip çalışması. Üç yılda bir tekrarlanan denetim sonucu bizim için önemli. Gerek yönetim olarak gerekse personelimizle gelişmeye açık, genç ve dinamik bir ekibiz. Stratejik hedeflerimiz kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Denetçi Berker Telek ise denetim sürecinde 103 maddelik yeni puanlama sistemiyle odanın son üç yılda gerçekleştirdiği faaliyetleri ve çalışmaları incelendiğini anlattı.

Denetim sırasında odanın çalışmalarını her alanda iyileştirdiğinin ve geliştirdiğinin ortaya çıktığını belirten Telek, "Bu yönetimle personelin uyumlu çalışmasının sonucu. Özellikle Yönetim Kurulu'nun desteği çok önemli. Bu başarı topyekün hareket etmeyi gerektirir." dedi.