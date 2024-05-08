FTX, Alacaklılara Yatırımlarının Yüzde 118'ini Geri Ödemeyi Taahhüt Ediyor - Son Dakika
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Kripto

FTX, Alacaklılara Yatırımlarının Yüzde 118'ini Geri Ödemeyi Taahhüt Ediyor

Kripto para borsası FTX, iflas sürecinde alacaklılarına yüzde 118 oranında geri ödeme yapmayı taahhüt eden bir yeniden yapılanma planını açıkladı. Plan, ABD İflas Mahkemesi'nin onayına sunulacak ve 50.000 doların altındaki alacaklara sahip olanlara mahkemenin onayıyla tazminat ödenecek. FTX'in çöküşü, yasadışı işlemler sonucu başlamış ve şirketin likidite krizine sürüklenmesine neden olmuştu.

08.05.2024 09:40  Güncelleme: 09:46
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FTX iflas sürecinde alacaklıların yüzünü güldürecek yeni bir plan açıkladı. Şirket, alacaklıların büyük çoğunluğuna yatırımlarının yüzde yüzünden fazlasını geri ödemeyi taahhüt ediyor.

FTX, Yeniden Yapılanma ile Alacaklılara Umut Vaat Ediyor

İflas sürecini yöneten kripto para borsası FTX, yeniden yapılandırma planını açıkladı. Plan, alacaklıların yüzde 98'ine taleplerinin en az yüzde 118'ini ödemeyi öngörüyor. Şirket, kalan alacaklılar için ise ana paralarını ve yatırımlarının zaman değerini telafi edecek ekstra milyarlarca dolar ödemeyi öneriyor.

FTX CEO'su John J. Ray III yaptığı açıklamada, "İflas taleplerinin tamamını ve hükümet dışı alacaklılara faizleri içeren bir Bölüm 11 planı sunmaktan memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Şirketin son planı, FTX'in 2022'de yaşanan çöküşünden etkilenen müşteri ve alacaklıları için varlıklarının konumuna bakılmaksızın merkezi bir ödeme yapılmasını hedefliyor. Toplam nakit değerinin 14.5 milyar ila 16.3 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen plan, henüz kesinleşmemiş olup, ABD İflas Mahkemesi'nin onayına sunulacak.

Plan kapsamında, 50.000 doların altındaki izin verilen alacaklara sahip olanlar, mahkemenin onayıyla yüzde 118 oranında tazminat alabilecekler. FTX'in ödeme önerisi, planın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 60 gün içinde gerçekleştirilmesini öngörüyor.

FTX'in çöküşü esnasında sınırlı miktarda Bitcoin ve Ether bulundurması nedeniyle, son dönemdeki kripto para değer artışlarından faydalanamadığı belirtiliyor. Açıklamaya göre, şirket, Alameda ve FTX Venture gibi işletmeler tarafından yönetilen çeşitlilik arz eden bir varlık portföyünü nakde çevirdi.

FTX'in iflas süreci, yöneticilerin yasadışı işlemleri sonucunda başlamış ve şirketin likidite krizine sürüklenmesine neden olmuştur. Şirketin eski CEO'su Sam Bankman-Fried, geçtiğimiz yıl Kasım ayında müşteri ve yatırımcıları dolandırmakla suçlanmış ve yedi suçlamadan suçlu bulunarak Mart ayında yaklaşık 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Son Dakika Kripto FTX, Alacaklılara Yatırımlarının Yüzde 118'ini Geri Ödemeyi Taahhüt Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: FTX, Alacaklılara Yatırımlarının Yüzde 118'ini Geri Ödemeyi Taahhüt Ediyor - Son Dakika
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