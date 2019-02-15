Fü'de "Laboratuvar ve İşletmelerde Biyogüvenlik" Eğitimi

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) "Laboratuvar ve İşletmelerde Biyogüvenlik" eğitimi verildi.

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) "Laboratuvar ve İşletmelerde Biyogüvenlik" eğitimi verildi.



FÜ Tarım, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü DAP Çiftçi Eğitim Merkezi tarafından 2019 yılı eğitim programları kapsamında "Laboratuvar ve İşletmelerde Biyogüvenlik" eğitimi düzenlendi. Eğitim sonrasında 110 öğretim üyesi ve laboratuvar çalışanına sertifika verildi.



Merkez olarak 2016 ile 2018 yıllarında düzenlenen eğitimlerle toplam 2 bin 100 kişiye sertifika verdiklerini belirten TAHAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir, en önemli konularından biri olan biyogüvenlik konusunda da düzenledikleri eğitim programının tamamlandığını aktardı.



Son 3 yılda 2 bin 100 kişiye her alanda eğitim verilmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar ise, Çiftçi Eğitim Merkezlerinin bu konuda önemli olduğununu kaydetti.



Veteriner Fakültesinin yaptığı çalışmalarla gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Hasar, "Veteriner Fakültemiz bilinen bir marka. Hem uygulama hem de eğitim noktasında hizmet veren Çiftçi Eğitim merkezinin ilimize, bölgemize dolayısıyla Türkiye'ye hizmet vermesi bizi onurlandıran bir konu. Bugün de Türkiye'de önemli olan Biyogüvenlik konusunda eğitim programının düzenlenmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi.



Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz'da, eko sistemin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için alınan önlemlerin biyogüvenlik kapsamında olduğunu aktardı.



Çiftçi Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılan sertifika törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz, TAHAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir, TAHAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İssi, Veteriner Fakültesi Öğretim üyeleri, Fırat Üniversitesi ile Kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvar çalışanları katıldı. - ELAZIĞ

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