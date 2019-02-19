Son Dakika Haberleri: Fü'den Murad Camisine Yardım Çağrısı

Fü'den Murad Camisine Yardım Çağrısı

1 saat önce

Fırat Üniversitesi (FÜ), yapımı devam eden Murad Camisi için yardım çağrısında bulundu.

Fü'den Murad Camisine Yardım Çağrısı, System.String[]
Fırat Üniversitesi (FÜ), yapımı devam eden Murad Camisi için yardım çağrısında bulundu.

FÜ, Rektörlük Kampüs içerisinde yapımı devam eden Murad Camii için hayırseverlere yardım çağrısında bulundu. Fırat İrfan ve Eğitim Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Tanyıldızı, cami inşaatının hizmetine sunulabilmesi için hayırseverlerden destek ve yardımlarını beklediklerini söyledi.

Murat Camiinin yapımı tamamlandığında üniversite mensuplarının ve öğrencilerin rahat ve huzurlu bir mekanda ibadet etmesine olanak sağlayacağını belirten Prof. Dr. Tanyıldızı, camii inşaatının şuanda iç halı döşemesi yapılabilmesi için hayırseverlerden destek ve yardım beklediklerini ifade etti. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:03 Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Fırat, Güncel
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