FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Doç. Dr. Haşim Pıhtılı atandı - Son Dakika

Keban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşim Pıhtılı atandı.

Yüksekokul Müdürü Pıhtılı, Keban Meslek Yüksekokulu'nda görev yapacak olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Keban Kaymakamlığımız, Keban Belediyemiz ve ilçemizin diğer yöneticileri, okulumuz kadroları ile koordinasyon içerisinde ilçemizi kalkındırmak ve ülkemize ekonomik katkı sağlayabilmek için yoğun bir gayret içerisinde olacağız." diyen Pıhtılı, hedeflerinin ülkeye mesleki eğitimde nitelikli, kalifiye elemanlar kazandırmak olduğunu aktardı.