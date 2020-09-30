FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Doç. Dr. Haşim Pıhtılı atandı - Son Dakika

FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Doç. Dr. Haşim Pıhtılı atandı
Keban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşim Pıhtılı atandı.
Keban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşim Pıhtılı atandı.
Yüksekokul Müdürü Pıhtılı, Keban Meslek Yüksekokulu'nda görev yapacak olmaktan onur duyduğunu söyledi.
Keban Kaymakamlığımız, Keban Belediyemiz ve ilçemizin diğer yöneticileri, okulumuz kadroları ile koordinasyon içerisinde ilçemizi kalkındırmak ve ülkemize ekonomik katkı sağlayabilmek için yoğun bir gayret içerisinde olacağız." diyen Pıhtılı, hedeflerinin ülkeye mesleki eğitimde nitelikli, kalifiye elemanlar kazandırmak olduğunu aktardı.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu