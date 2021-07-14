FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

FÜ Keban Meslek Yüksek okulunda 2020-2021 öğretim yılında mezun olan öğrencilere Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Gıda Teknolojisi Programından 6, Elektirik Üretim ve Dağıtım Programından 11, Çevre Koruma ve Kontrol Programından 5 ve Geoteknik Programından 7 olmak üzere toplam mezun olan 29 öğrenciiye diplomaları törenle verildi.

FÜ Keban Meslek Yüksek okulu Bahçesinde düzenlenen diploma töreninde Öğrencilere Diplomaları Yüksek Okul Müdürü Doç.Dr.Haşim Pıhtılı ve akademik personel tarafından her bir öğrencilere tebrik ve alkışlar eşliğinde verildi.

Yüksek Okul Müdürü Doç.Dr.Haşim Pıhtılı " 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonunda mezun olan öğrencilerimizin,Daha önce kısıtlama uygulaması nedeniyle online olarak gerçekleştirilen mezuniyet toplantısının ardından, normalleşme sürecine geçişle birlikte öğrencilerimize diplomaları, okulumuzda düzenlenen yemek organizasyonu ve mezuniyet töreninde verildik. Hayırlı olsun. Öğrencilerimize hayatlarında başarılar dilerim. " dedi.