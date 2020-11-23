FÜ Keban MYO personeli fidan dikti - Son Dakika

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu personeli fidan dikti.

Keban Meslek Yüksek Okulu kampüs alanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Milli Ağaçlandırma" etkinliği kapsamında Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı ile akademik ve idari personelin katılımıyla Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen 20 sedir ve 100 badem fidanı toprakla buluşturuldu.

Haşim Pıhtılı, etkinliğe katılan tüm personele teşekkür etti.