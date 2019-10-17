Son Dakika Haberleri: FÜ Rektörü Demirdağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa FÜ Rektörü Demirdağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti

FÜ Rektörü Demirdağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti

1 saat önce

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti.

FÜ Rektörü Demirdağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti.


Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Cevher Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası Cafer Demirdağ'dan (80), öğleden sonra haber aramayan ailesi arama çalışması başlattı. Rektör Demirdağ'ın kuzeni arama çalışması sırasında amcasını bahçede hareketsiz halde buldu. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Cumhuriyet Savcısının incelemesin ardından ilk belirlemelere göre, bahçenin hemen üzerinden demiryolu geçtiği ve Demirdağ'a tren çarptığı tespit edildi. Demirdağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi, Tren Kazası, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi
Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu Eski eşi tarafından çalıştığı servis aracından indirilip tüfekle vuruldu: Yaralanan kadının bir bacağı kesilebilir Bacakları bağlanarak denize atılmış yavru köpeğin ölüsü karaya vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 23:55:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FÜ Rektörü Demirdağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]