FÜ Tıp Fakültesi Pandemi sürecinde "Epilepsi pili" ameliyatında merkez oldu - Son Dakika

FÜ Tıp Fakültesi Pandemi sürecinde "Epilepsi pili" ameliyatında merkez oldu

FÜ Tıp Fakültesi Pandemi sürecinde "Epilepsi pili" ameliyatında merkez oldu Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, pandemi sürecinde "Epilepsi pili" ameliyatlarına ara vermeden devam etti, bir çok ilden gelen hastalar için hem bir merkez hemde umut oldu.

FÜ Tıp Fakültesi Pandemi sürecinde "Epilepsi pili" ameliyatında merkez oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, pandemi sürecinde "Epilepsi pili" ameliyatlarına ara vermeden devam etti, bir çok ilden gelen hastalar için hem bir merkez hemde umut oldu. SGK tarafından tüm masrafları karşılanan hastaların 1 gün sonra taburcu edildiği belirtildi.

FÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda 7 ay önce kurulan klinikle epilepsi hastaları için pil takma ameliyatlarına başlandı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ameliyatlarına ara vermeyen hastane, bu süreçte hem Elazığ'dan hem çevre iller başta olmak üzere Ankara, Sakarya, Çankırı, Çorum, Adana ve Gaziantep gibi bir çok ilden gelen hastalara da hizmet verdi. Cihazdan, tüm sağlık giderlerine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan masraflar sayesinde hastalar ücret ödemeden sağlığına kavuştu. Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sait Öztürk, pandemi sürecinde ara vermeden ve hastalar sıra beklemeden operasyonlarının yapıldığını, 1 gün sonra taburcu edilerek eve gönderildiğini aktardı.

Pandemi sürecinde öncelik verdikleri hastalarla ilgili bilgi veren FÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sait Öztürk,"Özellikle epilepsi hastalarında yaklaşık 7 ay önce başladığımız epilepsi pili ameliyatlarında bu salgın sürecinde bu hastalarımızın tedavi süreçleri aksamaması için ekstra özen göstermeye çalıştık. Bu süreçte ülkenin bir çok yerinde hatta batı illerinden bile ciddi sayıda hasta ameliyatlarını gerçekleştirdik.Sadece Elazığ ile kalmayıp çevre iller başta olmak üzere Ankara, Sakarya, Çankırı, Çorum, Adana, Gaziantep gibi illerden gelen hastaların da ameliyatlarını gerçekleştirdik. Bu hastalar grubunda ameliyatlarımızı ertelememeye özen gösterdik"dedi.x

Operasyonun çok riski olmadığına değinen Doç.Dr. Öztürk, "Ameliyattan 1 gün sonra her hangi bir aksilik olmadığı sürece taburcu ettiğimiz hastalardır. Aynı zamanda SGK, cihaz ve tüm tedavi masraflarını karşılamaktadır. Hastalardan bir ek ücret almadan bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Aynı gün değerlendirmeleri yapılıyor, konsey oluşturup ameliyat kararı verirsek 1 yada 2 gün içinde bu hastalarımızın herhangi bir sıra bekletilmeden tedavilerini gerçekleştiriyoruz"diye konuştu.

FÜ Tıp Fakültesi Pandemi sürecinde Epilepsi pili ameliyatında merkez oldu

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık FÜ Tıp Fakültesi Pandemi sürecinde 'Epilepsi pili' ameliyatında merkez oldu - Son Dakika
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