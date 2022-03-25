Fuar alanında stant çöktü, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Fuar alanında stant çöktü, o anlar kameraya yansıdı

25.03.2022 18:21

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 'İstanbul Jewelery Show' fuarında bir standın çatısında çökme yaşandı.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 'İstanbul Jewelery Show' fuarında bir standın çatısında çökme yaşandı. Çökme nedeniyle 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gündüz saatlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde oluşturulan bir stantta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 'İstanbul Jewelery Show' fuarı kapsamında tanıtım için yer alan bir kuyumcunun standının çatısında çökme meydana geldi. Çökme sırasında işyerinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Standa gelen sağlık ekipleri yaralılara ayakta müdahale etti. Yaşanan olayın ardından standın bölgesinde güvenlik yoğunluğunun artırıldığı görüldü. Yaşanan çökme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Fuar alanında stant çöktü, o anlar kameraya yansıdı
Fuar alanında stant çöktü, o anlar kameraya yansıdı
Fuar alanında stant çöktü, o anlar kameraya yansıdı

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Kaynak: İHA

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