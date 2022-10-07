Bakırköy Yeşilköy Mahallesi 'nde 1 Ekim günü saat 19.00'da düzenlenen metal işçilik fuarında, bir işyerine ait 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketi çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde fuar alanında bulunan güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda fuar alanında stant söküm personeli olarak görev yapan E.E. isimli şahsın, işyerine ait gemi maketini bulunduğu yerden aldığı belirlendi. Şüpheli şahıs aynı gün fuar alanında polis ekipleri yakalandı. Çaldığı gemi maketi ise sahibine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, aynı gün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Fuar alanında hırsızlık kamerada... 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketini böyle çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.