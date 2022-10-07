Son dakika haberi | Fuar alanında hırsızlık kamerada... 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketini böyle çaldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Fuar alanında hırsızlık kamerada... 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketini böyle çaldı

07.10.2022 11:21

Son dakika gelişmesine göre Fuar alanında hırsızlık kamerada.

Fuar alanında hırsızlık kamerada... 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketini böyle çaldı

İSTANBUL - Bakırköy'de düzenlenen bir fuardan stant söküm personeli 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketini çaldı. Şahıs yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde 1 Ekim günü saat 19.00'da düzenlenen metal işçilik fuarında, bir işyerine ait 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketi çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde fuar alanında bulunan güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda fuar alanında stant söküm personeli olarak görev yapan E.E. isimli şahsın, işyerine ait gemi maketini bulunduğu yerden aldığı belirlendi. Şüpheli şahıs aynı gün fuar alanında polis ekipleri yakalandı. Çaldığı gemi maketi ise sahibine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, aynı gün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Fuar alanında hırsızlık kamerada... 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketini böyle çaldı - Son Dakika

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