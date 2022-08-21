Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım

Kaynak: AA

Rostov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'da 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum' - Son Dakika

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