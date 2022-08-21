Rusya'da 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum' - Son Dakika
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Rusya'da 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum'

21.08.2022 14:02
Rusya'da 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum'

Fuar alanından detaylar Fuarda sergilenen askeri teçhizatlar Ziyaretçilerin ilgisi Rusya'nın Rostov kentinde düzenlenen 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum'u ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Fuar alanından detaylar

Fuarda sergilenen askeri teçhizatlar

Ziyaretçilerin ilgisi Rusya'nın Rostov kentinde düzenlenen 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum'u ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Rostov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum' - Son Dakika

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