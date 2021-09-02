Fuar'da Bornova farkı - Son Dakika

Bu yıl "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarıyla 3-12 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan 90. İzmir Enternasyonal Fuarı, 16.00-23.00 saatleri arasında gezilebilecek. Pandemi nedeniyle sağlık önlemlerinin üst düzeyde olacağı, maske ve HES Kodu zorunluluğu ile içeri girilebilecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Bornova Belediyesi de 150 metrekarelik standıyla yer alacak.

Ziyaretçilere Bilim, Sanat ve Spor

Bornova Belediyesi, fuarda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Her gün saat 19:00'da yapılacak olan bilim, sanat ve spor alanlarındaki etkinlikler ilk olarak 3 Eylül Cuma günü fuar açılışının hemen ardından Halkoyunları Gösterisive müzik dinletisi ile başlayacak. Saat 20:00'de ise Taekwando ve cimnastik gösterileri ile devam edecek. Ayrıca stant 'Herkes İçin Matematik Sergisi'ne de ev sahipliği yapacak. 4 Eylül'de Bornova Doğal Tarım Çiftliği ve Merkezi Gönüllüleri'nin Tohum Topu Atölyesi, 5 Eylül'de Gola ile Zehirsiz Ev Atölyesi, 6 Eylül'de de Müzik Dinletisi ile yetişkinler için Makrome Mumluk Atölyesi gerçekleşirken, çocuklar için de atölte çalışmaları yer alacak. 7 Eylül'de ise müzik dinletisi ve Kürşat Bülbül ile Solucan Kompostu Atölyesi'nin yanında MTBM Bilim Show standa renk katacak. 8 Eylül'de minik ziyaretçiler için atölye çalışmaları olacak.

İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül'de fuar ziyaretçilerine bayrak dağıtımı yapılırken halk oyunları gösterisi de gerçekleşecek. Taekwando ve cimnastik gösterileri de güne anlam katacak. 10 Eylül'de çocuklar için Saksı Boyama Atölyesi ve 36-72 ay arası miniklere özel atölye çalışmaları yer alacak. 11 Eylül de iseMTBM Kolonya ve Dezenfektan Yapımı Atölyesi ile Güneş Sistemine Yolculuk Atölyesi açılacak. Ayrıca Taekwando ve cimnastik gösterileri de gerçekleşecek.

Fuara davet

İzmirlileri Bornova Belediyesi'nin standına davet eden Başkan Dr. Mustafa İduğ, "İlçemizin spordan sanata, kültürden tarıma zenginliklerini standımızda tanıtacağız. Belediyemizin yaptığı çalışmaları da renkli etkinliklerle anlatacağımız standımıza tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.