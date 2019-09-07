Son Dakika Haberleri: Fuar'da Bornova standına büyük ilgi
Son Dakika Güncel Haber

Fuar'da Bornova standına büyük ilgi

57 dakika önce

Bornova Belediyesi'nin 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda açtığı stant ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Fuar'da Bornova standına büyük ilgi, System.String[]

Stantta, Bornova'nın değerleri ve belediye çalışmaları anlatılırken kanun dinletisi ilgiyle dinlendi.

Bornova Belediyesi'nin 3 No'lu Hol'deki standı Fuar'ın ilk gününde kanun dinletisiyle yerli ve ve yabancı konuklardan büyük ilgi gördü. Fuar boyunca el sanatları atölyesinden müzik dinletilerine kadar pek çok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak stant, ilk günden büyük ilgi gördü. Bornova Belediyesi'nin çalışma ve projelerinin anlatıldığı stantta belediye meclis üyeleri ve bürokratlar da vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Stantta yer alan Atatürk portresinin de yer aldığı Bornova haritası ilgi çekerken, kanunla çalınan İzmir Marşı, coşku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Fuar boyunca, Bornova Belediyesi'nin standında birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. Fuarın ikinci gününde ziyaretçilerin katılabileceği el sanatları atölyesinin kurulacağı stantta, 8 Eylül'de gitar ve keman dinletisi, 10 Eylül'de astronomi ve paleontoloji etkinliği, 11 Eylül'de el sanatları atölyesi, 12 Eylül'de astronomi ve paleontoloji etkinliği, 13 Eylül'de sporcu korteji ve şovları, 14 Eylül'de de matematik sergisi yer alacak.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi'nin tarihi ve kültürünün yanı sıra eğitim ve sanayi kenti kimlikleriyle de zengin bir birikime sahip olduğunu belirterek, "İzmirlileri, hem Bornovamızı hem de belediyemizin çalışmalarını anlattığımız standımıza bekliyoruz" dedi.

Bornova, İzmir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:04 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama
Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Sivas'ta tüyleri diken diken eden anlar! Atatürk, halka seslendi Hindistan, Ay'a inen 4'üncü ülke olma şansını kıl payı kaçırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 12:01:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuar'da Bornova standına büyük ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]