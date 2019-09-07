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Fuar'da onur konuğu kahramanmaraş'a ilgi

1 saat önce

BU yıl 88'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu illerinden Kahramanmaraş'ın standındaki özel lezzetler, el işi ürünler ve kentin kültürünü yansıtan öğeler, büyük ilgi gördü.

Fuar'da onur konuğu kahramanmaraş'a ilgi, System.String[]

BU yıl 88'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu illerinden Kahramanmaraş'ın standındaki özel lezzetler, el işi ürünler ve kentin kültürünü yansıtan öğeler, büyük ilgi gördü.

88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki onu konuğu illerinden biri Kahramanmaraş oldu. Kültürel değerlerini İzmir'den dünyaya tanıtmak amacıyla fuar alanının 1-B No'lu holü Kahramanmaraş'a ayrıldı. Yöreye özgü birçok ürünün sergilendiği bölümde Kahramanmaraş'ın ahşap oyması ürünlerine büyük yer verildi. Bir oyma ustasının ziyaretçilerin önünde zanaatını sergilediği alanda, büyük boylardaki ahşap oyma sandıklar ve süs eşyaları dikkat çekti. Alanın bir kısmında kurulan sahnede ise müzisyenler saz çalıp, yöreye özgü türküleri seslendirdi. Ziyaretçiler, Kahramanmaraş dondurmalarının satıldığı stantlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yöresel baharatlar, kuru sebzeler ile salçaların sergilendiği standlara ilgi gösteren ziyaretçiler, bir yandan kentin kültürünü yakından tanırken bir yandan da alışveriş yaptı. Kalabalığın akın ettiği holde, Kahramanmaraş'ın meşhur el nakışı ürünleri de dikkat çekti.

Kahramanmaraş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:09 Kaynak: DHA
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