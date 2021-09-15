FUAR İZMİR'DE MODA FUARLARI AÇILDI - Son Dakika

İZMİR'de, Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarının açılışı yapıldı. 17 Eylül'e kadar sürecek fuarlarda toplam 278 katılımcı yer alacak.

Fashion Tech-Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı, Fashion Prime ile eş zamanlı olarak Fuar İzmir'de açıldı. 17 Eylül'e kadar sürecek her iki fuarda farklı şehir ve ülkelerden toplam 278 katılımcı yer alacak. Fuarın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkan Yardımcısı Hayati Ertuğrul, Ege Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Soyer, "Fuarımız, İzmir ve Türkiye'yi dünyayla buluşturmaya devam ediyor. Tüm lokomotif sektörlerimize can veriyor. TSE Covid 19 Güvenli Hizmet Belgesi'ne sahip Fuar İzmir'de, 278 katılımcı firma ve ziyaretçilerimizle bir aradayız. Türkiye'nin öncü sektörlerinden tekstilin kalbi, 3 gün boyunca Fuar İzmir'de atacak. Amacımız İzmir ve Ege Bölgesi'ni kumaş ve konfeksiyon yan sanayisinin en önemli cazibe merkezi haline getirmek. Hazır giyim üreticileriyle kumaş ve konfeksiyon yan sanayicilerini buluşturarak üretime ve ihracatımıza destek veriyoruz. Biliyorum ki iki bütünleşik fuar olarak ele aldığımız Fashion Prime ve Fashion Tech tekstil sektörüne pandemi sonrasında yeni bir nefes ve hayat verecek" dedi.

Makine ve Teknoloji Ödülleri'nin takdiminin ardından kurdele kesmiyle davetliler, fuarı gezdi.