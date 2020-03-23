Son Dakika › Güncel › Fuar merkezi olarak kullanılan Javits Center hastaneye dönüştürülüyor - NEW - Son Dakika
Fuar merkezi olarak kullanılan Javits Center hastaneye dönüştürülüyor - NEW
6 saat önce
Hell's Kitchen'de fuar merkezi olarak kullanılan Javits Center hastaneye dönüştürülüyor.
Hell's Kitchen'de fuar merkezi olarak kullanılan Javits Center hastaneye dönüştürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:36 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi