Fuar organizatörü Atıf Gönenç, fuarların yayınevlerine ve kitaba olan katkısını anlattı - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Üsküdar Kitap Fuarı, bugün sona eriyor.

Türkiye'nin önde gelen 120 yayınevinin bir araya geldiği fuarın organizatörü ve İlke Ajans kurucu ortağı Atıf Gönenç, fuarların yayınevlerine ve kitaba olan katkıları, çeşitli etkinliklerle okurları ağırlayan Üsküdar Kitap Fuarı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dergiciliğe ve yayıncılığa adım attıkları 1989'dan bugüne kadar yaptıkları çeşitli çalışmalara işaret eden Gönenç, 2000'e kadar yayıneviyle aynı mekanı paylaştıklarını, 2006'dan sona ise ajans olarak proje üretmeye odaklandıklarını anlattı.

Gönenç, proje ve değer üreterek ilerlemenin önemine işaret ederek, "İlke Ajans 2 kulvarda koşuyordu. Birincisi kurumsal kimlik, grafik tasarım ve baskılı işler, ikincisi de kültürel ve sosyal projelerdi." dedi.

Farklı projeler geliştirmeye başladıkları 2009 yılında ilk kitap fuarı projesini Kocaeli Belediyesine sunduklarını belirten Gönenç, işin mutfağından geldikleri için yayıncılar ile dergicilerin sorunlarını, sıkıntılarını iyi bildiklerini, bu nedenle de kitap fuarı alanına adım attıklarını söyledi.

Atıf Gönenç, Kocaeli Kitap Fuarı'nı gerçekleştirdikleri o dönemde Türkiye'de 6 kitap fuarı olduğunu aktararak, "4 tanesini TÜYAP gerçekleştiriyordu, biri Sultanahmet Dini Yayınlar Fuarı, diğeri de Ankara Kocatepe'ydi. Biz de 'Kocaeli yedincisi olur' dedik. Çünkü Kocaeli, konum itibariyle sosyal, ekonomik her anlamda mümbit bir yer ve bir karşılığı var." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde fuar organizasyonları yapmaya devam ettiklerini ifade eden Gönenç, 2020 başında Türkiye'de kitap fuarı sayısının 138 olduğunu hatırlattı.

Fuarda birçok ilk gerçekleştirildi

Üsküdar'da kültür sanat adına yapılan her şeyin bir karşılığı olduğunu vurgulayan Gönenç, şunları kaydetti:

"Biz birinci Üsküdar Kitap Fuarı'nı yaptığımızda kar yağmıştı. Buna rağmen ziyaretçi sayımız ilk yıl 90 bindi. Yani bu çok ciddi bir başarı. Çünkü bir ilçe yapıyor kitap fuarını. Burasının ziyaretçi, ilgi ve alaka açısından da karşılığı var. Üsküdar da her anlamda mümbit bir yer. Çünkü Avrupa ve Anadolu Yakası'nın, İstanbul'a gelenlerin hemen hemen muhakkak uğradığı bir ilçe. 2020 şubatında ziyaretçi sayısında 150 bini geçmiştik, bu seneki hedefimizde de 200 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ekibinin yanı sıra yayıncı, yazar, ziyaretçi herkesin fuarı sahiplendiğini belirten Gönenç, ortaya güzel bir eserin çıktığı yorumunu yaptı.

Atıf Gönenç, fuarın aynı zamanda birçok ilke imza attığına işaret ederek, "450 yazar, 550 etkinlik ve 120 yayınevi katılımı Üsküdar Kitap Fuarı için bir rekor." dedi.

"Fuarlar yayıncılar için bir can suyu oldu"

Yayıncılık sektörü için de kitap fuarlarının önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Gönenç, şunları kaydetti:

"Fuarlar yayıncılar için açıkçası bir can suyu, havalandırma bacası oldu. Maddi ve manevi her iki anlamda da bir karşılığı var. Şu anda internette kitap satışları var ama bu fuardaki karşılığı gibi hiçbir zaman okuyucu alamaz. Çünkü fuara okur geldiği zaman bir kitaba dokunur. Çocuk geldiği zaman kitaba dokunur, yayıncı abisiyle sohbet eder. Yani orada bizim bilemediğimiz, göremediğimiz çok güzel bir iletişim var. Yazarla birebir göz teması kuruyorlar. Onunla sohbet ediyor, yazarı tanıyorlar. Yazarın dünyasına veya kitapların dünyasına dair zihninde güzel anı, duru bir fotoğraf oluşuyor. Ama eğer kitap fuarları olmamış olsa bu mümkün değil.

Kitap fuarları hem kültür, eğitim hayatına, hem de sanat hayatına daha doğrusu hayatın her alanına muhakkak bir vesileyle dokunuyor. Kitap fuarlarında ülkemizin her köşesinden, her kesiminden insanlarımız geliyor. Aynı havayı soluyor, birbirleriyle tanışıyorlar. Biz bunların canlı şahidiyiz."

"Türkiye'de yayıncılığın geleceği gerçekten parlak"

Gönenç, fuarların okuma oranının artışına, derslerdeki başarıların, üniversiteyi kazanma oranlarının artmasına vesile olduğunun altını çizerek, "Mesela çocuk annesini kolundan tutarak sürüklüyor diyor ki 'ben şu kitabı alacağım'. Çocuk ile anne arasındaki hoş sohbete kulak misafiri oluyoruz, bu bizi mutlu ediyor. Bizim de bu çorbada tuzumuzun bulunması gerçekten çok mutlu edici bir şey." ifadelerini kullandı.

İlk kez kitap fuarı düzenlemek için yola çıktıklarında, Türkiye'de uluslararası nitelikte kitap fuarları gibi organizasyonların yapılmasını istediklerini dile getiren Atıf Göneç, "Biz bu topraklarda 'Frankfurt kitap fuarı gibi niçin bir kitap fuarı olmasın' dedik. Açıkçası idealimiz buydu. Karınca misali su taşıdık, 'Bismillah dedik, adım attık. Bundan sonrası arkamızdan gelecektir." diye konuştu.

Gönenç, fuarların geliştirilebileceğine ve çok daha güzel yapılabileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin kültür politikaları bu konuda çok önemli. Bu alana ciddi yatırımlar yapılması lazım. Kültür merkezleri fiziki olarak yapılırken, bunun mimarisinden ve iç donanımından, sosyal donatılarına varana kadar çok iyi düşünülmesi, çok iyi organize edilmesi lazım. Türkiye'de yayıncılığın geleceği gerçekten parlak. Ama bunu yayıncı arkadaşlar daha kurumsal, daha iyi yapabilirler. Kitap fuarları, hem fiziki olarak hem de içerik olarak zenginleşebilir, güzel etkinlikler eklenebilir."