Fuar sektörü Kovid-19 salgını öncesi konumunu yakalamayı hedefliyor - Son Dakika

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2022 yılından itibaren Türkiye'de ve dünyada fuarcılığın çok daha iyi noktaya geleceğini, 2019'da kaldığı efsane değerleri tekrar yakalayacağını öngördüklerini belirtti.

Ersözlü, AA muhabirini, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) birçok sektöre olduğu gibi fuar sektörüne de olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Salgının fuar sektörüne önemli hasar verdiğini dile getiren Ersözlü, "Fuarlar, pandemi döneminde duran sektörlerin başında geliyor. Hemen hemen durma noktasına geldik. Çok şükür, 1,5 yıllık aradan sonra eylül ayı itibarıyla fuarlar yapılmaya başlandı ülkemizde. Gerek İstanbul'da gerek Anadolu'nun farklı merkezlerinde fuarlar başladı ve bundan sonra yıl sonuna kadar devam edecek gözüküyor." diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada aşılamanın, aşılı insan sayısının artmasıyla ekonominin de hareketlendiğini belirten Ersözlü, "Seyahatlerde, turizm sektöründe, eğitimde hareketliliği beraberinde getirdi. Sağlık çalışanlarının söylediklerine göre, aşılama yüzde 80 ve üzerine çıkarsa biz de artık normal döneme doğru gelişeceğiz. Tekrar normale döneceğiz, öyle gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Fuarlara yurt dışından da gelişlerin başladığına dikkati çeken Ersözlü, şöyle devam etti:

"Belli coğrafyalardan ülkemize önemli sayıda ziyaretçi girmeye başladı. Pandemiden dolayı duran fuarlar, yapılamayan fuarlar beraberinde talep yarattı. Uzun süre yapılamayan fuarlar nedeniyle ticaret, alışveriş büyük oranda düştü. Şimdi fuarlar vesilesiyle bu oran tekrar artmaya başladı. Önümüzdeki dönem, 2022 yılından itibaren Türkiye'de ve dünyada fuarcılığın çok daha iyi noktaya geleceğini, 2019'da kaldığı efsane değerlerini tekrar yakalayacağını öngörüyoruz. Esas 2022'nin ilk yarısından sonra ve son çeyreğinde artık dünyada ve Türkiye'de fuara kapalı ülke sayıları, uçuşlara yasaklı ya da karantina uygulayan ülke sayıları azalacağından ziyaretçi ve uluslararası dolaşım açısından daha rahat olacağını düşünüyoruz."

Ersözlü, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl sonuna kadar Türkiye genelindeki fuarlarda yüzde 80 düşüş öngörüldüğünü işaret ederek, "Yıl sonuna kadar fuarların yüzde 20'sinin açılacağını öngörüyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 2022 fuar takvimini tüm fuar şirketleri bildirdi. 2022 yılında daha normal bir fuar dönemi yaşayacağız." dedi.

Samsun'da açtıkları Tarım Fuarı'nın, fuarlara olan beklentiyi görmeleri açısından önem taşıdığını vurgulayan Ersözlü, ilk günden itibaren talep ve ilginin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.