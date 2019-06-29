Son Dakika Haberleri: Fuar ve Kongre Merkezi, Sivas'ın yeni üniversitesine devredildi
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Fuar ve Kongre Merkezi, Sivas'ın yeni üniversitesine devredildi

46 dakika önce

Sivas Fuar ve Kongre Merkezi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine devredildi.

Fuar ve Kongre Merkezi, Sivas'ın yeni üniversitesine devredildi, System.String[]
Sivas Fuar ve Kongre Merkezi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine devredildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 2006 yılında inşaatına başlanan fuar merkezinin, irtifak hakkının 2012 yılında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 49 yıllığına alındığı anımsatıldı.
Daha sonra TOBB-ETÜ Üniversitesi kurulmak üzere girişimler yapılan merkezde, YÖK'ten izin çıkmaması üzerine 2017 yılında TOBB tarafından teknik lise yapımına başlandığı hatırlatılan açıklamada, "Teknik lise inşaatı devam ederken Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin talebi doğrultusunda merkezin üstündeki yapılarla üniversiteye devri gündeme geldi. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine destek amacıyla Sivas Ticaret ve Sanayi Odası irtifak hakkından feragat edeceğini, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da lise binasını mevcut haliyle üniversiteye bağışlayacağını beyan etti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Girişimler sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün kesin tahsis yazısına istinaden 50 dönüm hazine arazisi üzerinde kurulu Sivas Fuar ve Kongre Merkezi binası, teknik lise kaba inşaatı ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine resmen devredildi. İlk aşamada kaba inşaatı biten teknik lise binasının, üniversitenin eğitim ve idari hizmetler binası amaçlı kullanımına uygun olarak proje revizyonu yapıldı. Temmuz ayında yatırımları hızlandırma bütçesinden geçici ödeneğin talep edilmesi ve en kısa zamanda inşaatın tamamlanması hedefleniyor. Fuar ve Kongre Merkezi alanının dönüşümü ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin ardından bu alan da üniversitenin ilgili birimlerinin kullanımına hazır hale getirilmesi için projelendirilip 2020 yılı yatırım bütçesine dahil edilecek ve aktarılan yatırım bütçesi kapsamında yıllardır atıl duran yapı üniversiteye ve Sivas'a kazandırılmış olacak."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:12 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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